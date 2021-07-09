Губернатор Ростовской области рассказал о планах введения QR-кодов в общепитах

Губернатор Ростовской области ответил на вопрос о введении QR-кодов для посещения заведений общепита. Об этом Василий Голубев рассказал 12 июля.Он объяснил, что сейчас этот вопрос не рассматривается. Однако многие предприятия обслуживания стали инициаторами создания бесковидных зон. Департамент потребрынка региона этим уже занимается.По словам Василия Голубева, если в сфере услуг будут выполнять условия, прописанные в постановлении главного санврача, а также временных и других норм, то власти постараются не допустить закрытия этих предприятий.Однако губернатор также отметил, что в случае угрозы безопасности людей, которые пользуются этими услугами, власти займутся организацией контроля на уровне муниципалитета и региона.- Это то, что нам предписано санитарным врачом. Предписания руководителя Роспотребнадзора являются обязательными к исполнению, - подчеркнул глава региона. - Так что давайте все вместе над этим работать. QR-коды мы вводить пока не собираемся.