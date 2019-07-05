Губернатор Ростовской области обсудил с главой Минпромторга промышленность региона



Глава Ростовской области 2 июля принял участие в заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством премьера Дмитрия Медведева.



В ходе заседания губернатор донского региона сообщил, что область намерена потратить на осуществление 49 нацпроектов порядка 190 миллиардов рублей. Глава области особо подчеркнул важность построения механизма реализации и контроля выполнения нацпроектов на всех уровнях власти с первых дней их запуска.



Василий Голубев отметил, что в муниципалитетах также необходимо определить соответствующие органы управления проектами. В каждом районе ответственность за выполнение мероприятий нацпроектов несет лично глава. Такая каскадная система призвана обеспечить сверху донизу безусловное исполнение национальных целей развития страны.



В этот же день состоялась встреча Василия Голубева с главой Минпромторга Денисом Мантуровым, в ходе которой стороны обсудили промышленный потенциал региона. Речь шла, в частности, о развитии промышленности в Ростовской области, а также о выполнении нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Производительность труда и поддержка занятости».



Также был затронут вопрос господдержки вертолето- и сельхозмашиностроения. Василий Голубев отметил, что господдержка этих областей поможет удержать достигнутые темпы развития российского машиностроения и даст возможность обновить парк техники предприятий АПК.



В начале недели в Санкт-Петербурге состоялись переговоры Василия Голубева и главы «Газпрома» Алексея Миллера. В ходе встречи они подробно остановились на совместных планах работы в рамках соглашения, заключенного между компанией и регионом.



В частности, стороны обсудили необходимость модернизации газораспределительных станций и строительства на территории Ростовской области дополнительной инфраструктуры для газоснабжения, а также повышения платежной дисциплины абонентов. Голубев обратился с просьбой модернизировать самые загруженные газораспределительные станции - «Семикаракорск», «Новошахтинск» и «Сальск», а также предложил «Газпрому» расширить газотранспортные мощности для поставок газа потребителям центральных районов региона.



Кроме того, Голубев и Миллер коснулись вопроса реализации социальных программ, которые реализуются в области при участии «Газпрома» - строительство спортивных комплексов и площадок.