Губернатор Ростовской области пообещал разобраться в транспортных проблемах Ростова

Фото: Rostov.ru

Губернатор донского региона пообещал разобраться в транспортных проблемах Ростова. Информацию об этом Василий голубев сообщил 3 августа в своих соцсетях.Напомним, в городе с 1 августа изменилась схема движения транспорта. На каких-то направлениях машин стало больше, а на каких-то меньше. Из-за «транспортной реформы» ростовчане начали массово жаловаться на работу автобусов.- С учетом поступивших в эти дни обращений о проблемах в работе общественного транспорта, поручил главе администрации Ростова-на-Дону незамедлительно разобраться и принять меры для исправления ситуации,- добавил Василий Голубев.По его словам, дополнительно проблемы работы общественного транспорта будут рассмотрены в первой половине августа.Добавим, в 2018 году подобную реформу уже пытался воплотить бывший сити-менеджер Виталий Кушнарев. Сначала работа общественного транспорта наладилась. Однако вскоре после отмены маршрутных такси жители не могли дождаться нужного автобуса на остановках. После чего изменения маршрутов, сокращение числа автобусов и замещение больших автобусов малыми привело к возникновению большой проблемы. Не исключено, что нововведения тоже не улучшат ситуацию.