Фото: правительство РО.

Губернатор Ростовской области встретился с членами семей бойцов, погибших в ходе СВО. Мероприятие состоялось на территории народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты» 14 февраля, в день освобождения Ростова от захвата фашистов.Василий Голубев вместе с родными погибших бойцов побывал на экскурсии и возложил цветы к памятнику советскому солдату-победителю. Присутствующие почтили память всех защитников, отдавших жизни за Отечество, вспомнили подвиг солдат, которые освободили донскую столицу от немецко-фашистских захватчиков 81 год назад.Во время встречи поднимались вопросы сохранения памяти о павших бойцах СВО. Один из вариантов — создание областной Книги Памяти. Во всех муниципалитетах ведется активная работа по увековечению героев, погибших в спецоперации. Их именами названы улицы в новых микрорайонах, скверы, школы, в их честь открывают памятные доски и знаки, памятные плиты и памятники. Только на «Самбекских высотах» осталась память уже о 50 участниках СВО.— Сохраняя память о погибших бойцах специальной военной операции, мы обязаны окружать заботой их семьи — в этом вижу главную задачу власти и общества, — подчеркнул Василий Голубев.На Дону реализуется 37 мер поддержки, ряд которых вступили в силу с 1 января 2024 года. Например, участникам СВО и членам их семей компенсируют расходы на оплату коммунальных услуг. Также весомую помощь оказывает комитет семей воинов Отечества, главная задача которого — объединение организаций и госструктур в единый механизм.— Вы всегда можете рассчитывать на помощь со стороны правительства области. Разработку новых мер продолжим. Помните, уважаемые земляки: мы рядом, мы с вами и всегда услышим вас, — добавил Василий Голубев.Члены семей погибших бойцов отметили, что получили поддержку со стороны местных администраций, военкоматов и других структур. Вместе с тем родственники высказали и свои пожелания, предложения.Василий Голубев подробно ответил на все вопросы и поручил своим заместителям, руководителям ведомств особенно внимательно заниматься темой увековечения памяти и поддержки семей участников СВО.