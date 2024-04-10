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Губернатор Голубев: силы и средства ПВО перевели в режим готовности

Губернатор Голубев: силы и средства ПВО перевели в режим готовности
Власти Ростовской области заявили о готовности к атаке беспилотников 10 апреля. По словам главы региона, силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) перевели в режим готовности.

— Прошу сохранять спокойствие, быть бдительными и готовыми при необходимости быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, подъезд, — добавил Василий Голубев на своей странице в соцсетях.

Воздушная тревога в Таганроге взывала около 10:00. Затем глава администрации города заявил о возможной атаке беспилотников. Жители и гости города бросились прятаться в укрытия — подвальные помещения, первые этажи зданий без окон.
Фото: правительство РО.
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Теги: атака беспилотников, атака беспилотников на Таганрог, губернатор Ростовской области, Василий Голубев, воздушная тревога в Таганроге

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