Губернатор Голубев: силы и средства ПВО перевели в режим готовности

Фото: правительство РО.

Власти Ростовской области заявили о готовности к атаке беспилотников 10 апреля. По словам главы региона, силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) перевели в режим готовности.— Прошу сохранять спокойствие, быть бдительными и готовыми при необходимости быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, подъезд, — добавил Василий Голубев на своей странице в соцсетях.Воздушная тревога в Таганроге взывала около 10:00. Затем глава администрации города заявил о возможной атаке беспилотников. Жители и гости города бросились прятаться в укрытия — подвальные помещения, первые этажи зданий без окон.