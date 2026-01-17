Новости
Грозит обрушение: в поврежденный от БПЛА подъест в Ростове не пускают жильцов

Пострадавшему от БПЛА подъезду на Левенцовке в Ростове грозит обрушение. Об этом сообщил глава Советского района Никита Паремузов.

Напомним, что атака дронами в донской столице произошла в ночь на 14 января. В результате многоэтажка получила повреждение. Позже дом оградили металлическими ограждениями. Людей не пускали в квартиры.

Причиной тому стала угроза обрушения подъезда. Жильцов обещают пустить за личными вещами и документами, когда эксперты укрепят несущие стены.

Пока людям предоставили маневренный фонд в двух районах: Октябрьском и Пролетарском районах.

На месте дежурит полиция.
Фото: правительство Ро
