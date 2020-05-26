Арестованный глава Азова за год заработал почти 2 млн рублей
Глава администрации города Азова за 2019 год заработал 1 988 232 рубля. Декларация о доходах Владимира Ращупкина опубликована на сайте ведомства.
Рашупкин и его супруга имеют в общей собственности земельный участок площадью 433 квадратных метра и жилой дом на 119 квадратов. Жена чиновника владеет кроссовером «Мазда СХ-5». Она за год заработала 68 367 рублей. У семьи есть два несовершеннолетних ребёнка.
Напомним, сейчас Владимир Ращупкин находится в следственном изоляторе. Его задержали 19 мая на рабочем месте. Главу администрации подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он подписал незаконное постановление о передаче земельного участка физическому лицу. Землю стали распродавать и застраивать, из-за чего там оказалисбь вырублены деревья.
Ращупкину избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Узнав о решении суда, жители Азова вышли на митинг в поддержку чиновника. Они провели акцию протеста, так как считают меру пресечения слишком жёсткой.