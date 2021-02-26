Главный санврач Дона пожаловался губернатору на районы, не соблюдающие требования по тестированию на COVID-19

Руководитель донского Роспотребнадзора пожаловался губернатору региона на районы, которые недобросовестно относятся к тестированию жителей на COVID-19. Евгений Ковалев назвал муниципалитеты, которые игнорируют предписания во время заседания оперативного штаба по коронавирусу 2 марта.Евгений Ковалев констатировал снижение тестирования на опасный вирус. Если еще неделю назад специалисты делали около 200 тестов на 100 тысяч населения, то на этой неделе данный показатель снизился до 174. Среди так называемых «двоечников» оказались Морозовский, Советский, Чертковский районы, а также Донецк, Новочеркасск и Шахты. Там не выполнено и 100 тестов на 100 тысяч населения.Главный санитарный врач региона попросил Василия Голубева принять меры и повлиять на глав муниципалитетов, чтобы не допустить распространение коронавируса и роста числа заболевших.