На Вертолетном поле в Ростове спустя полгода появились урны для мусора на остановках

На Вертолетном поле в Ростове-на-Дону наконец-то появились долгожданные мусорные урны на остановках. Новые остановочные комплексы были установлены еще осенью прошлого года, однако вопрос с местами для сбора мусора оставался нерешенным до середины мая 2026 года.Ситуация получила широкую огласку после сообщений жителей микрорайона и публикаций на портале DonDay. Местные жители, обеспокоенные антисанитарией, в начале мая обратились в редакцию, требуя установить «мусорки» на остановочных пунктах.По словам ростовчан, окурки, пластиковые бутылки и пакеты от магазинов выбрасывались прямо на клумбы и на сами остановки. Не дожидаясь официальных мер, неравнодушные горожане самостоятельно пытались решить проблему, устанавливая на остановках коробки и самодельные урны.Однако, несмотря на установку самих остановок, урн на них так и не появилось. Только после вмешательства СМИ и общественному резонансу, утром 18 мая, жители Вертолетного поля сообщили радостную новость: урны были установлены. Причем, по информации от местного жителя Матвея Шестакова (фамилия изменена), на каждой остановке появилось по две мусорные урны.