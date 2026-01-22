Новости
Глава шахтинского Роспотребнадзора Виктория Дзыза стала фигуранткой уголовного дела

Начальница шахтинского отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Виктория Дзыза стала фигуранткой уголовного дела.

В СУ СКР по региону пояснили, что причиной задержания стало подозрение в превышении должностными полномочиями. Сейчас Виктория и ее подчиненная Елена Шор (эксперт того же отдела) находятся под домашним арестом.

Они подозреваются в фиктивном выявлении нарушения. Следствие полагает, что они решили искусственно улучшить свои рабочие показатели, устроив нарушения в деятельности местного предпринимателя. Потом нарушение якобы обнаружили. В результате предпринимателя привлекли к ответственности без реальных на то оснований.

Действия сотрудниц Роспотребнадзора квалифицировали как превышение должностных полномочий. Идет следствие.
Фото: Городская дума города Шахты
