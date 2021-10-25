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Глава Роспотребнадзора Ростовской области оценил эпидобстановку в регионе

Глава Роспотребнадзора Ростовской области оценил эпидобстановку в регионе
Глава Роспотребнадзора Ростовской области Евгений Ковалев оценил эпидобстановку в регионе. Об этом Евгений Ковалев сообщил в ходе брифинга в правительстве 27 октября.

Главный санитарный врач Дона отметил, что каждый день в регионе подтверждается от 600 случаев заболевания опасным вирусом. Наиболее часто заражаются люди в возрасте от 18 до 45 лет. Обстановку в регионе он оценил как крайне напряженную.

Ковалев убежден в том, что новые ограничения пойдут на пользу области. По словам главы донского Роспотребнадзора, снижение скорости распространения вируса приведет к снятию ограничений и снизит нагрузку на коечный фонд.

Напомним, в Ростовской области с 28 октября ужесточат антиковидные меры. До 7 ноября закроют продовольственные магазины, фитнес-центры, СПА, бильярдные, цирки и другие досуговые организации.
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