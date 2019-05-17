Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Глава ДНР Денис Пушилин посетил турнир по смешанным единоборствам в Ростове

Глава ДНР Денис Пушилин посетил турнир по смешанным единоборствам в Ростове
В Ростове 19 мая прошёл турнир по смешанным единоборствам. Среди зрителей был замечен глава Донецкой непризнанной республики Денис Пушилин. Соревнования проходили в концертно-спортивном комплексе, сообщает Донецкое агентство новостей.

По данным издания, за боями Пушилин наблюдал в компании помощника президента России Владислава Суркова.

В турнире принимали участие несколько спортсменов из ДНР. Главным стал поединок между бойцом ДНР Максимом Швецом и бразильцем Леандро Силвой.

Швец владел преимуществом на всём протяжении боя. По итогам выступления судьи единогласно признали его победителем.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.