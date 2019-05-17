Глава ДНР Денис Пушилин посетил турнир по смешанным единоборствам в Ростове



В Ростове 19 мая прошёл турнир по смешанным единоборствам. Среди зрителей был замечен глава Донецкой непризнанной республики Денис Пушилин. Соревнования проходили в концертно-спортивном комплексе, сообщает Донецкое агентство новостей.



По данным издания, за боями Пушилин наблюдал в компании помощника президента России Владислава Суркова.



В турнире принимали участие несколько спортсменов из ДНР. Главным стал поединок между бойцом ДНР Максимом Швецом и бразильцем Леандро Силвой.



Швец владел преимуществом на всём протяжении боя. По итогам выступления судьи единогласно признали его победителем.