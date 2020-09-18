Глава администрации Батайска заражен коронавирусом
У главы администрации Батайска выявили коронавирус. Информацию 22 сентября сообщили в пресс-службе мэрии города.
Получив положительный диагноз, Геннадий Павлятенко ушел на больничный. Он самоизолировался у себя дома. Заболевание у главы администрации города протекает без симптомов.
В его отсутствие обязанности сити-менеджера Батайска будет исполнять его первый заместитель Роман Волошин.
Напомним, ранее коронавирус был выявлен у двух депутатов Законодательного собрания Ростовской области - Александра Скрябина и Максима Геласа. Также с опасным вирусом борются замгубернатора Ростовской области Василий Рудой и депутат гордумы Ростова-на-Дону Сергей Сухариев. Последний находится в тяжелом состоянии в реанимации.