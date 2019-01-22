Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

ГИБДД предупреждает о сложных условиях на дорогах Ростовской области

ГИБДД предупреждает о сложных условиях на дорогах Ростовской области
Фото: Twitter.com
Донская Госавтоинспекция предупреждает водителей о сложной ситуации на дорогах области 24 января в связи с ухудшением погодных условий.

На территории региона - туман, местами сильный. По северу области - снег и метели, на дорогах - гололедица.
- В условиях тумана расстояние до объекта визуально увеличивается в несколько раз, поэтому скорость необходимо выбирать в соответствии с конкретными дорожными условиями, - отмечают в ГИБДД, - дистанция должна быть увеличена, резкого торможения следует избегать.

Автовладельцев просят отложить поездки на дальние расстояния, если это возможно.

В Ростове в четверг с утра прогнозируется снег с дождём. К обеду температура поднимется до +6 градусов.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.