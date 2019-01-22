ГИБДД предупреждает о сложных условиях на дорогах Ростовской области



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Донская Госавтоинспекция предупреждает водителей о сложной ситуации на дорогах области 24 января в связи с ухудшением погодных условий.



На территории региона - туман, местами сильный. По северу области - снег и метели, на дорогах - гололедица.

- В условиях тумана расстояние до объекта визуально увеличивается в несколько раз, поэтому скорость необходимо выбирать в соответствии с конкретными дорожными условиями, - отмечают в ГИБДД, - дистанция должна быть увеличена, резкого торможения следует избегать.



Автовладельцев просят отложить поездки на дальние расстояния, если это возможно.



В Ростове в четверг с утра прогнозируется снег с дождём. К обеду температура поднимется до +6 градусов.