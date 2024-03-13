Гендиректором «Ростовского порта» назначили Олега Грызлова

Фото: Ростовский порт.

В «Ростовском порту» сменилось руководство. Как сообщил DonDay.ru, генеральным директором предприятия стал Олег Грызлов.Новый руководитель входит в состав директоров АО и является совладельцем и экс-гендиром ООО «УК Порт». Ему принадлежала половина компании.Олег Грызлов приступил к исполнению обязанностей на новой должности 12 марта. В этом кресле он сменил Виктора Сулина. Последний возглавлял «Ростовский порт» несколько лет, с 2022-го. Из-за чего произошли кадровые изменения, не уточняется.