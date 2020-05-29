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В «Ростове» задумались о возвращении полузащитника Гулиева

В «Ростове» задумались о возвращении полузащитника Гулиева
Футбольный клуб «Ростов» задумался о возвращении 23-летнего полузащитника Аяза Гулиева, сообщает издание «Чемпионат».

Спортсмен начал играть за донской клуб на правах аренды летом 2018 года. Через полгода «Спартак» выкупил своего воспитанника обратно. Известно, что Гулиева перевели в другую команду за нарушение дисциплины. Он несколько раз выразил недовольство в адрес одного из тренеров на собрании команды.

В этом сезоне нападающий выступил в 11 матчах РПЛ. Результативных матчей у футболиста не было. Более того, он получил пять желтых карточек. Контракт Гулиева со «Спартаком» был заключен до лета 2023 года. На сегодняшний день его трансфер оценивается в два миллиона евро.

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