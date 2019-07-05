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ФК «Ростов» на медицинское обследование игроков выделит миллион рублей

ФК «Ростов» на медицинское обследование игроков выделит миллион рублей
На комплексную лечебно-профилактическую помощь игрокам основного и молодежного составов ФК «Ростов» потратит 1 000 000 рублей. На эти деньги спортсмены дважды пройдут обследование у врачей-терапевтов до конца мая 2020 года. Соответствующий конкурс появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию подрядчик организует по два приема для 37 игроков «Ростова». Ребята пройдут осмотр и получат консультации от врачей-терапевтов 1-й, 2-й и высшей категорий. С несовершеннолетними спортсменам, самому младшему из которых - 17 лет, будут работать педиатры. Стоит отметить, что стоимость одного сеанса варьируется от 500 до 1 440 рублей.

Аукцион проводиться не будет, ведь футбольный клуб «Ростов» сотрудничает только с одной организацией.

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