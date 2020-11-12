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Кончаловский не рассчитывает на «Оскар» за фильм о событиях в Новочеркасске

Кончаловский не рассчитывает на «Оскар» за фильм о событиях в Новочеркасске
Режиссер Андрей Кончаловский считает, что его фильм о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске «Дорогие товарищи!» не может претендовать на «Оскар». По мнению маэстро, его попытку разобраться в противоречиях поколения «дорогих товарищей» не поймут и не прочувствуют за границей.

– Я не уверен, что это в принципе возможно, – написал Кончаловский в своем «Инстаграме».

Напомним, картина уже получила специальную премию жюри на 77-м Венецианском кинофестивале и приз за режиссуру на международном кинофестивале в Чикаго. Премьера фильма состоялась 9 ноября. В российский прокат «Дорогие товарищи!» вышли 12 ноября, а на следующий день ленту выдвинули на «Оскар» от России.

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