Кончаловский не рассчитывает на «Оскар» за фильм о событиях в Новочеркасске

Режиссер Андрей Кончаловский считает, что его фильм о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске «Дорогие товарищи!» не может претендовать на «Оскар». По мнению маэстро, его попытку разобраться в противоречиях поколения «дорогих товарищей» не поймут и не прочувствуют за границей.– Я не уверен, что это в принципе возможно, – написал Кончаловский в своем «Инстаграме».Напомним, картина уже получила специальную премию жюри на 77-м Венецианском кинофестивале и приз за режиссуру на международном кинофестивале в Чикаго. Премьера фильма состоялась 9 ноября. В российский прокат «Дорогие товарищи!» вышли 12 ноября, а на следующий день ленту выдвинули на «Оскар» от России.