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Филипп Киркоров сбежал со спектакля ростовчанина Кирилла Серебренникова

Филипп Киркоров сбежал со спектакля ростовчанина Кирилла Серебренникова
Известный певец Филипп Киркоров сбежал со спектакля ростовчанина Кирилла Серебренникова. Поп-король не досмотрел до конца постановку о Рудольфе Нурееве в Большом театре. Свидетели инцидента отмечают, что артист испытал неловкость во время просмотра балета и поспешил покинуть зал в антракте.

Позже на своей странице в «Фейсбуке» кинокритик Зинаида Пронченко написала: «Ресторатор [Александр] Рапопорт и Киркоров Филипп Бедросович дезертировали посреди представления из чувства крайней неловкости. Только мы с Тиной Канделаки дожили до аплодисментов, как и полагается женщинам со спортивным прошлым».

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