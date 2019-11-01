Филипп Киркоров сбежал со спектакля ростовчанина Кирилла Серебренникова



Известный певец Филипп Киркоров сбежал со спектакля ростовчанина Кирилла Серебренникова. Поп-король не досмотрел до конца постановку о Рудольфе Нурееве в Большом театре. Свидетели инцидента отмечают, что артист испытал неловкость во время просмотра балета и поспешил покинуть зал в антракте.



Позже на своей странице в «Фейсбуке» кинокритик Зинаида Пронченко написала: «Ресторатор [Александр] Рапопорт и Киркоров Филипп Бедросович дезертировали посреди представления из чувства крайней неловкости. Только мы с Тиной Канделаки дожили до аплодисментов, как и полагается женщинам со спортивным прошлым».