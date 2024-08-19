Ежегодный фестиваль донских брендов «Мой бизнес. НАШИ МАРКЕТ» состоится 22 и 28 сентября

Фото: правительство Ростовской области.

В 2024 году более 100 аутентичных торговых марок Ростовской области на площадке фестиваля «Мой бизнес. НАШИ МАРКЕТ» представят дизайнерскую одежду, обувь, авторские аксессуары и гастрономические деликатесы. Для гостей фестиваля подготовили модные показы, дегустации, интерактивы, обучающие лекции от экспертов и розыгрыши призов под звуки живой музыки и сеты популярных диджеев Дона.Организацией мероприятия займется Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства (АНО МФК «РРАПП»), донской центр «Мой бизнес» при поддержке правительства региона и министерства экономического развития региона. Сам фестиваль состоится в «Центре истинных ценностей».— В условиях импортозамещения усилия регионального правительства направлены на поддержку реального сектора экономики, создание благоприятного климата для создания новых и развития уже действующих товаропроизводителей. В этих целях по поручению губернатора области Василия Голубева реализуется региональная программа поддержки и продвижения местных брендов. И фестиваль является одним из востребованных малым бизнесом форматом реализации данной программы, — рассказал первый заместитель губернатора области Александр Скрябин.В преддверии мероприятия 4 сентября состоится встреча с экспонентами. В рамках нее участники получат рекомендации по оптимизации стратегии продаж и маркетинга для достижения максимального эффекта от участия в ярмарке.В первый день фестиваля 22 сентября для участников проведут мастер-класс. Его будет курировать известный писатель и сценарист Александр Цыпкин. Он расскажет про «20 правил лидера 21-го века» и поделится опытом создания одних из самых популярных проектов «БеспринцЫпные чтения» и сериал «Беспринципные».В завершающий день день, 28 сентября, состоится масштабная ярмарка донских брендов. Для участников подготовлена деловая и интерактивная программы.Как сообщил глава Минэкономразвития области Максим Папушенко, за время существования фестиваля с 2022 года количество его участников выросло в четыре раза – с 40 до 160 брендов, а число посетителей ежегодно превышает 1 000 человек.— Событие зарекомендовало себя как яркая витрина, стыкующая талантливых производителей, дистрибьютеров, представителей сферы рекламы и, конечно, потребителей. В рамках исполнения региональной программы поддержки и продвижения местных брендов сформированы публичные реестры местных брендов и мер поддержки для них. В поддержку компаний местных товаропроизводителей в регионе разработаны новые льготные продукты «Донской бренд», предоставляемые институтами развития бизнеса. Компаниям оказывается содействие в регистрации товарного знака, получении маркетинговых, инженерно-консультационных, опытно-конструкторских и других услуг, – отметил министр экономического развития Ростовской области.Фестиваль состоится благодаря реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Участие в нем для посетителей и производителей – бесплатно. Участники-экспоненты получат помощь в организации выставочного пространства для презентации продукции, в том числе бесплатный корнер и табличку с названием бренда.Директор АНО МФК «РРАПП» Яна Куринова посоветовала участникам ярко заявлять о себе и своем бизнесе на площадке. В рамках мероприятия можно получить новые знания, эмоции, а также материальную выгоду в виде эксклюзивных покупок и выручки от продаж.Зарегистрироваться можно на официальном сайте фестиваля по ссылке. Каждый участник, перейдя в чат-бот сможет заработать «маркет-рубли». Они помогут выиграть призы от партнеров фестиваля. Более подробно узнать о фестивале «Мой бизнес. Наши маркет» можно по телефону горячей линии донских центров «Мой бизнес»: 8 (804) 333-32-31, в онлайн-чате на сайте mbrostov.ru и в социальных сетях «ВКонтакте» и Telegram.