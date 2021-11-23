Евгений Дятлов: Во время выступления в Ростове публика дышала со мной одной грудью

Фото: инстаграм Евгения Дятлова

В Ростов с музыкальным концертом приехал заслуженный артист России Евгений Дятлов. Исполнитель русского романса представил публике не только душевные композиции своим неповторимым баритоном, но и продемонстрировал прекрасное владение гитарой и скрипкой. Своей энергетикой артист создал чувственную и незабываемую атмосферу вечера. После выступления Rostov.ru удалось пообщаться с заслуженным артистом России.Евгений Дятлов поделился, что в его семье всегда было особое трепетное отношение к музыке, поэтому его музыкальный путь начался еще в юном возрасте.- Мне повезло, что о музыке мечтала моя мама. Моя бабушка была регентом в церковном хоре, а дедушка играл на скрипке молдавские народные мотивы. Кто-то из молдавских цыган научил даже дедушку, как самому сделать скрипку, он сам сделал ее и, собственно, играл. Когда меня отдали учиться в музыкальную школу, мама предложила мне пойти в класс игры на скрипке. Может быть, потому, что на ней играл мой дедушка. И вот так начался мой музыкальный путь, - рассказывает Евгений.К выбору репертуара для концерта в Ростове Евгений Дятлов подошел со всей серьезностью. Ведь на Дону к музыке, и особенно к романсам, очень трепетное отношение. Испокон веков музыка и задушевные песни сопровождали донских казаков на протяжении всей жизни. Поэтому музыкант представил ростовской публике русский классический и городской романс, советскую лирическую песню, русские, украинские, цыганские народные песни, а также песни собственного сочинения на стихи Е. Красавцева и Д. Самойлова. Романсы «Бубенцы», «Ну, быстрей несите, кони», «Молитва», «Вороные кони», «Дорога» написал сам Евгений.- Очень много песен, без которых я свой концерт не представляю, потому что они меня вдохновляют. Часто я пою романс «Белой акации гроздья душистые», казачью песню «Не для меня». Все композиции для меня на самом деле очень важны, они дают мне право сделать следующий шаг. С детства все эти песни вокруг меня звучали, они мною любимы как часть моей жизни, - рассказал Евгений.В Ростове публика встретила музыканта очень тепло, что для него было особенно важно и приятно. Ведь когда между исполнителем и слушателем возникают связь, обмен энергией и эмоциями, это также заряжает и вдохновляет.- В Ростове-на-Дону замечательная публика, которая с первых же секунд, с первой же песни, отозвалась. Возможно, свою роль сыграла песня «Черный ворон», после которой мы задышали одной грудью. Дальше концерт был просто великолепный, он стал своеобразным счастьем, в том числе и в плане отличного звучания, - делится впечатлениями Евгений.После выступления к артисту рванули десятки поклонников. Ему подарили донских раков, которых он не удержался и попробовал сразу же после концерта. Евгения Дятлова накрыло волной воспоминаний, когда он в детстве тоже с друзьями ходил ловить раков.Я был очень рад попробовать донских раков, потому что в детстве я сам ловил с ребятами раков в Каховском водохранилище, или как мы его называли «море» в Никополе. Также подарили вот недавно донскую рыбу, так что я в предвкушении ее попрбовать, - поделился заслуженный артист РФ.Помимо карьеры музыканта, Евгений Дятлов активно снимается в фильмах. Вскоре на экраны выйдут два проекта с его участием. Первый - «Золото», приключенческий фильм, повествующий о черных золотоискателях. Второй - сериал «Акула», который расскажет о тяжелой жизни оперативного сотрудника.Одной из последних запоминающихся ролей Евгения Дятлова можно считать роль Добрыни в фильме «Последний богатырь». Евгений признается, что каждая его роль по-своему любима.Недавно артист попробовал себя в новом формате и записал аудиогид по выставке «Крузенштерн. Вокруг света» в Государственном историческом музее Москвы.- Государственный исторический музей предложил мне поучаствовать в этом проекте, и мне сразу показалось это интересным. После того, как я прочел текст, запись как-то пошла на одном дыхании. Когда ты читаешь текст и полностью проникаешься историей, все идет очень легко. Материал об Иване Федоровиче Крузенштерне и его кругосветном путешествии на самом деле очень обширный и интересный, - отметил Евгений Дятлов.Возвращаясь к теме музыки, Евгений Дятлов оценил душевное отношение ростовчан к русскому романсу. Единственное, о чем жалеет артист, так это о том, что из-за плотного графика ему не удалось прогуляться улочками старого Ростова и налюбоваться красотой могущественного Дона. Артист надеется, что следующий визит в донскую столицу будет наполнен не только яркими аплодисментами поклонников, но и экскурсией по знаковым местам южного региона.