В Ростовской области от коронавируса скончались еще шесть человек

В донском регионе от коронавируса скончались еще шесть человек. Об этом сообщает региональное правительство.По данным на 16 сентября, в Ростовской области жертвами стали пациенты от 51 до 90 лет. У всех были сопутствующие заболевания. Это 51-летняя женщина с гипертонической болезнью, нарушением обмена веществ, которая поздно обратилась за медпомощью, двое 80-летних пациентов с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы с осложнениями, 63-летняя женщина и 55-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, 90-летняя пациентка с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Таким образом, жертвами опасного вируса за все время пандемии стали 416 человек.Растет и общее количество зараженных в регионе. За минувшие сутки положительные результаты тестов получили 167 жителей Ростовской области, из которых 95 - ростовчане. Ростов уже в который раз является лидером по числу заболевших среди других городов региона.