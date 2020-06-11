Ещё два человека стали жертвами коронавируса в Ростовской области
В донском регионе ежедневно продолжают фиксировать случаи смерти из-за коронавирусной инфекции. Утром 14 июня стало известно ещё о двух умерших. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в регионе составило 67. Информацию опубликовали на сайте правительства Ростовской области.
Последними, кто скончался от вируса, стали 75-летняя пенсионерка с хроническими заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, а также 61-летняя женщина, которая страдала раком и сердечно-сосудистой болезнью. Стоит отметить, что в основном от COVID-19 умирают пожилые люди и те, кто страдает серьёзными недугами. Вкупе с инфекцией их болезни приводят к летальному исходу.
Общее число заражённых по состоянию на 14 июня составляет 7 481. За сутки положительные результаты тестов получили 167 человек.