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В Ростове-на-Дону снова зафиксировали маслянистое пятно в реке Дон

В Ростове-на-Дону снова зафиксировали маслянистое пятно в реке Дон

В Ростове-на-Дону вновь зафиксировано маслянистое пятно в реке Дон, сообщает Министерство природных ресурсов Ростовской области.

16 января утром в районе улицы Береговой, 121 были найдены признаки загрязнения. Инспекторы ведомства выявили случаи загрязнения и уведомили Росприроднадзор и Росрыболовство.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и Росприроднадзора, которые предпринимают меры для предотвращения дальнейшего распространения вредных веществ и установления источника выброса.
Фото: Rostov.ru
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