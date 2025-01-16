В Ростове-на-Дону снова зафиксировали маслянистое пятно в реке Дон
В Ростове-на-Дону вновь зафиксировано маслянистое пятно в реке Дон, сообщает Министерство природных ресурсов Ростовской области.
16 января утром в районе улицы Береговой, 121 были найдены признаки загрязнения. Инспекторы ведомства выявили случаи загрязнения и уведомили Росприроднадзор и Росрыболовство.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС и Росприроднадзора, которые предпринимают меры для предотвращения дальнейшего распространения вредных веществ и установления источника выброса.