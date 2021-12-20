Еще 971 ростовчанин вылечился от коронавируса за сутки

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В Ростовской области за сутки выздоровел 971 человек. Они уже не чувствуют симптомов заболевания и не соблюдают самоизоляцию. Кроме того, тесты на COVID-19 показывают отрицательный результат. Об этом сообщает 21 декабря правительство Ростовской области.В стационаре сейчас находится 2 801 пациент с подтвержденным коронавирусом. С начала пандемии медикам удалось вылечить 165 566 жителей Ростовской области.Встречаются случаи, когда переболевшие коронавирусом люди заболевают повторно. По мнению медиков, заражение неизбежно из-за постепенного снижения эффективности антител. Побороть инфекцию можно благодаря вакцинации и коллективному иммунитету.Продолжает расти и количество зараженных опасным вирусом. За минувшие сутки коронавирус подхватили 539 человек. За весь период пандемии число заболевших составило 189 018 человек, из них более девяти тысяч человек стали жертвами.