Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону количество выздоровевших от COVID-19 снизилось на 25%

На Дону количество выздоровевших от COVID-19 снизилось на 25%
В Ростовской области снизилось число людей, выздоровевших от COVID-19. По данным на 1 апреля, медики вылечили 201 человека за сутки - на 25% меньше, чем за предыдущий день. Всего с начала пандемии вирус побороли 72 862 жителя донского региона.

В стационарах получает лечение 1 881 пациент. Среди них 150 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают состояние этих дончан как тяжелое. Большинство из них - люди с хроническими заболеваниями и пенсионеры с ослабленной иммунной системой.

За минувшие сутки вирус выявили у 241 жителя донского региона. Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 81 077 человек. Из них 3 605 пациентов ковидных госпиталей скончались от инфекции. По информации областного правительства, за прошедшие сутки не стало 28 человек в возрасте от 52 до 97 лет.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.