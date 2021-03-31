На Дону количество выздоровевших от COVID-19 снизилось на 25%

В Ростовской области снизилось число людей, выздоровевших от COVID-19. По данным на 1 апреля, медики вылечили 201 человека за сутки - на 25% меньше, чем за предыдущий день. Всего с начала пандемии вирус побороли 72 862 жителя донского региона.В стационарах получает лечение 1 881 пациент. Среди них 150 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают состояние этих дончан как тяжелое. Большинство из них - люди с хроническими заболеваниями и пенсионеры с ослабленной иммунной системой.За минувшие сутки вирус выявили у 241 жителя донского региона. Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 81 077 человек. Из них 3 605 пациентов ковидных госпиталей скончались от инфекции. По информации областного правительства, за прошедшие сутки не стало 28 человек в возрасте от 52 до 97 лет.