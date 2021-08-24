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Еще 301 житель Ростовской области поборол COVID-19

Еще 301 житель Ростовской области поборол COVID-19
В Ростовской области от коронавируса выздоровел еще 301 человек. С начала пандемии по 26 августа опасную инфекцию побороли 105 839 жителей донского региона.

В стационарах получают лечение 4 142 пациента - занято более 90% коечного фонда. В связи с этим планируют развернуть новые места для пациентов переулке Богатяновском, на базе горбольницы № 4. В настоящее время она уже рассчитана на 200 больных, но планируют добавить еще 100 мест.

К аппаратам ИВЛ подключены 387 человек. Из них 43 находятся в тяжелом состоянии, сообщили в региональном правительстве.

Тем не менее, число инфицированных продолжает расти. За последние сутки вирус подхватили 479 человек, а общее количество заболевших достигло 121 988.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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