Еще 2 833 случая заражения коронавирусом выявили в Ростовской области

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 2 833 человека. По данным на 1 февраля, 103 из них - молодежь от 18 до 45 лет (36,4%). На втором месте по числу новых пациентов с COVID-19 - люди от 46 до 65 лет. В этой возрастной категории диагноз подтвердился у 81 человека (28,5%).В числе зараженных оказались и пенсионеры. Медики зафиксировали 37 случаев заболевания среди людей старше 60 лет (13,2%), семь - у пожилых людей старше 80 лет (2,5%). Коронавирус подхватили и дети. За сутки борьбу с опасной инфекцией начали 62 несовершеннолетних (21,9%).Общее количество пациентов с коронавирусом достигло 219 753 человек. По информации регионального правительства, 10 037 из них скончались от тяжелых последствий болезни.