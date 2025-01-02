Двух жителей Ростова оштрафовали за запуск салютов в новогоднюю ночь

Фото: Соцсети.

Двух жителей Ростова оштрафовали за салюты в новогоднюю ночь. Об этом стало известно от главы администрации города Алексея Логвиненко.В общей сложности в экстренные службы поступило 18 сообщений о применении пиротехники. Однако новогодняя ночь прошла в городе спокойно, без серьёзных происшествий. Для обеспечения безопасности и порядка в городе были задействованы дружинники.Напомним, что в результате использования пиротехники в новогоднюю ночь пострадал один из жителей Ростова. Он обратился за медицинской помощью в травмпункт.