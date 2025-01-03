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В Ростовской области 15-летний водитель не справился с управлением и свалился в кювет

В Ростовской области 15-летний водитель не справился с управлением и свалился в кювет
В Ростовской области 15-летний парень потерял управление и вылетел на встречную полосу. ДТП произошло около полуночи 3 января на автодороге, соединяющей хутор Усьман с поселком Веселым и городом Сальском.

В управлении ГИБДД региона сообщили, что за рулем автомобиля «Форд Фокус» находился 15-летний водитель. На 87-м километре трассы он решил увеличить скорость, но не справился с управлением. Несовершеннолетний выехал на встречную полосу и свалился в левый кювет. В результате аварии молодой человек был доставлен в больницу.

В отношении родителей подростка был составлен протокол по статье «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних».
фото: УГИБДД по Ростовской области
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