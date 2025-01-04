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В Ростове стадо домашних коз, пасется около мусорки в центре города

В Ростове стадо домашних коз, пасется около мусорки в центре города
В Ростове местный житель встретил стадо коз, пасущихся на мусорке. Своими впечатлениями Виктор Б. поделился с Donday 3 января. 

Виктор сообщил, что в переулке Гвардейском он встретил стадо коз. Он ехал по этой улице на автомобиле и не ожидал увидеть такое количество парнокопытных в центре города.

— В целом ничего незаконного здесь не происходит, — сказал он. — Это Ростов, здесь начинается юг, — пошутил местный житель.


Стоит отметить, что в Ростове можно увидеть не только коз, пасущихся на мусорке. В начале 2024 года зимой жители города обнаружили на еловых ветках экзотического попугая. А другие горожане даже видели на улицах дикого кабана на поводке. 
Фото: РостовРу
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