В Ростове стадо домашних коз, пасется около мусорки в центре города

— В целом ничего незаконного здесь не происходит, — сказал он. — Это Ростов, здесь начинается юг, — пошутил местный житель.

Фото: РостовРу

В Ростове местный житель встретил стадо коз, пасущихся на мусорке. Своими впечатлениями Виктор Б. поделился с Donday 3 января.Виктор сообщил, что в переулке Гвардейском он встретил стадо коз. Он ехал по этой улице на автомобиле и не ожидал увидеть такое количество парнокопытных в центре города.Стоит отметить, что в Ростове можно увидеть не только коз, пасущихся на мусорке. В начале 2024 года зимой жители города обнаружили на еловых ветках экзотического попугая. А другие горожане даже видели на улицах дикого кабана на поводке.