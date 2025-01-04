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В Ростове на Планетной ограничат скорость движения транспорта

В Ростове на Планетной ограничат скорость движения транспорта
В Ростове-на-Дону на улице Планетной ограничат скорость движения транспорта. Об этом сообщает департамент автодорог и организации дорожного движения.

Меры связаны с работами по переустройству остановочного комплекса «Покровский храм». Речь идет об участке по улице Планерной от переулка Космического до улицы Добровольского. Ограничения будут действовать с 14 января по 27 февраля.

Водителям необходимо учитывать изменения и сохранять на участке скоростной режим.
Фото: Rostov.ru
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