В Ростове на Планетной ограничат скорость движения транспорта

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону на улице Планетной ограничат скорость движения транспорта. Об этом сообщает департамент автодорог и организации дорожного движения.Меры связаны с работами по переустройству остановочного комплекса «Покровский храм». Речь идет об участке по улице Планерной от переулка Космического до улицы Добровольского. Ограничения будут действовать с 14 января по 27 февраля.Водителям необходимо учитывать изменения и сохранять на участке скоростной режим.