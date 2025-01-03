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В Ростове на выходных ожидаются похолодание и дождливая погода

В Ростове на выходных ожидаются похолодание и дождливая погода
В Ростове погодные условия на выходных резко ухудшатся. Прогнозом на 4 и 5 января поделились синоптики Гидрометцентра.

В субботу, 4 января, в Ростове ожидаются дожди. Они будут идти с утра до самого вечера. Днем температура воздуха составит +8 градусов, а ночью опустится до +1 градуса. Ветер будет со скоростью до 13 метров в секунду.

В воскресенье, 5 января, дневная температура будет -2 градуса, а ночью опустится до -4 градусов. Ветер станет тише — его скорость составит всего 8 метров в секунду. Осадков в этот день не ожидается.
Фото: РостовРу
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