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В Новогоднюю ночь в Ростове пострадал человек при использовании пиротехники

В Новогоднюю ночь в Ростове пострадал человек при использовании пиротехники
В Новогоднюю ночь в Ростове пострадал человек при использовании пиротехники. Об этом сообщили глава администрации города в своем телегрм-канале.

В результате использования пиротехники один из жителей донской столицы получил травмы. Пострадавший обратился за медицинской помощью в травмпункт.

Всего в новогодние праздники в оперативные службы поступило 18 обращений, связанных с использованием пиротехники. Было составлено два протокола о нарушении тишины и покоя из-за запуска фейерверков в ночное время.
Фото: Donday.
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