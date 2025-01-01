Фото: Donday.

В Новогоднюю ночь в Ростове пострадал человек при использовании пиротехники. Об этом сообщили глава администрации города в своем телегрм-канале.В результате использования пиротехники один из жителей донской столицы получил травмы. Пострадавший обратился за медицинской помощью в травмпункт.Всего в новогодние праздники в оперативные службы поступило 18 обращений, связанных с использованием пиротехники. Было составлено два протокола о нарушении тишины и покоя из-за запуска фейерверков в ночное время.