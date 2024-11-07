Министра ЖКХ Ростовской области Серея Сизикова сняли с должности

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Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области освободил от должности министра ЖКХ Сергея Сизикова. Юрий Слюсарь подписал соответствующий указ 7 ноября.Срок действия контракта Сергея Сизикова на посту руководителя областного коммунального ведомства истек. Это стало причиной увольнения.На пост министра ЖКХ региона был назначен первый заместитель Сергей Орлов.Сергей Сизиков был назначен министром ЖКХ по распоряжению губернатора Ростовской области в 2022 году. Он сменил на должности Михаила Солоницина, который перешел на работу главой администрации Таганрога.В период с 2001 по 2007 год Сизиков служил в органах внутренних дел МВД РФ. С 2010 года его карьера была связана с должностью заместителя министра информационных технологий и связи Ростовской области. С 2014 года он возглавил компанию «Донэнерго» в качестве генерального директора.