Обыски прошли в министерстве цифрового развития Ростовской области

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Утром 17 февраля в Ростовской области в министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи прошли обыски. Согласно источникам DonDay, сотрудники силовых структур нагрянули к Евгению Полуянову и его заместителям.По предварительным данным, действия силовиков связаны с уголовным делом о превышении полномочий. Согласно информации, полученной от правоохранительных органов, в рамках национального проекта «Цифровая экономика» министерство заключило государственный контракт с компанией ООО «Электронные офисные системы (Софт)» на предоставление лицензий для использования программного обеспечения.В рамках контракта предоставлялось право использования системы электронного документооборота «Дело», включая опцию «Редактирование файлов». Стоимость контракта составила 59 990 000 рублей.Однако, по информации, полученной из других источников, для выполнения контракта использовалась программа «Мой офис», стоимость которой в четыре раза ниже, чем у системы «Дело».— Уголовное преследование начато по статье «Превышение должностных полномочий», — сообщили в управлении ФСБ по Ростовской области.Отметим, что подобные обыски сегодня прошли у советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова.