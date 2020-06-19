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От коронавируса в Ростовской области умерли 94 человека

От коронавируса в Ростовской области умерли 94 человека
Увеличилось количество жертв коронавируса в Ростовской области. От COVID-19 умерли ещё четыре человека. Так, по состоянию на утро 23 июня на Дону инфекция унесла жизни 94 пациентов. Об этом сообщили в правительстве региона.

За последние сутки скончались 61-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, 62-летняя женщина с такими же недугами, 70-летний пенсионер с длительной ишемической болезнью сердца, гипертонией и эндокринным заболеванием и 81-летняя дончанка с онкологией, болезнями почек и сердечно-сосудистой системы.

За период пандемии в Ростовской области зарегистрировали 8 815 случаев заражения коронавирусом.

Теги: COVID-19 в Ростовской области коронавирус в Ростове

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