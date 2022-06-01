Друг Ирины Аллегровой рассказал, как известная артистка лишилась шикарных волос
Друг ростовчанки Ирины Аллегровой раскрыл тайну, как известная артистка лишилась волос. По словам Александра Богдановича, причиной стало окрашивание.
Много лет назад звезда окрасила волосы в блонд. Парикмахер передержал осветляющий состав, и шевелюра заметно поредела. Как сообщил ПопкорнNews, после этого Аллегровой пришлось носить парик. Однако это нисколько не помешало ее карьере. Пик популярности ростовчанки пришелся на 90-е, но и сейчас люди из России и других стран готовы щедро платить за билеты на ее концерты.
Недавно известная артистка выставила элитный дом на продажу. Объявление появилось после громкого скандала. Несколько лет назад артистка позвала на помощь Наталью Барбье, чтобы та помогла ей закончить грандиозный ремонт загородного особняка. Россиян это возмутило. Они заявили, что у многих людей жилье находится в бедственном состоянии. Им помощь нужна больше, а вот Аллегрова может потратиться на дизайнеров.