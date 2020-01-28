Древнюю чашу с роскошным орнаментом нашли в Ростовской области



В Ростовской области обнаружили редкую находку, датируемую временами Средневековья. Чашу с великолепным орнаментом привезли в древний Азак (нынешний Азов) в 14-м веке из Хорезма (сейчас - территория Узбекистана). Об интересной находке рассказали в Азовском музее-заповеднике.



- Во времена Средневековья перевоз керамики был очень сложным делом, особенно, если города разделяла пустыня (как в случае с Хорезмом и Азаком), - говорит заведующий отделом археологии Андрей Масловский. - Поэтому такие находки — большая редкость. Этот фрагмент чаши с пышным орнаментом является единичным экземпляром среднеазиатской керамики. В Азове мы в основном находим тарные кувшины и сосуды со штампованным орнаментом.



Учёный добавил, что многие специалисты ищут в культуре Золотой Орды среднеазиатские корни. Эксперты задаются вопросом: что важнее - яркие единичные находки или бытовая культура? Если говорить о быте, то в Азове не встречаются предметы повседневной жизни, привезённые из Хорезма. Иногда попадаются только яркие предметы, которые принадлежали высшим слоям общества. Например, эта чаша. Стоит обратить внимание, что орнамент на ней сделан не только снаружи, но и внутри, что является показателем высоко качества.