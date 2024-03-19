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Дождь и туман накроют Ростовскую область 19 марта

Дождь и туман накроют Ростовскую область 19 марта
В Ростовской области ожидается непогода в ближайшие сутки. Прогноз на 19 марта опубликовали донские спасатели.

Повышенная влажность и осадки возможны в утренние и ночные часы. Водителям транспорта стоит быть особенно внимательными на дорогах, чтобы избежать аварий.

Несмотря на непогоду, в регионе будет тепло. Днем воздух прогреется до +7…+12 градусов. В Сальском, Песчанокопском, Егорлыкском и других южных районах — до +17. Ночью похолодает до +1…+6 градусов. В некоторых северных и восточных районах прогнозируют до -3. Речь идет о Шолоховском, Верхнедонском, Орловском, Заветинском.
Фото: Лиза Алерт Юг.
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