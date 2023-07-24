Ростовскую область 24 июля накроют ливни с грозой и градом

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области снова бушует непогода. Донские спасатели сообщили о ливнях с грозой и градом 24 июля.В ближайшие сутки мощные осадки накроют регион. В некоторых районах ожидаются особенно сильные дожди. Ветер при этом усилится. Скорость его порывов достигнет 20-23 метров в секунду (или 72-83 километров в час).Температура воздуха составит около +16...+21 градуса ночью и около +24...+29 - днем. На севере Дона (Шолоховский, Чертковский районы) похолодает до +12 градусов. В южных и восточных муниципалитетах региона будет самая жаркая погода. Речь идет о Зимовниковском, Сальском, Ремонтненском, Заветинском, Орловском, Песчанокопском районах.