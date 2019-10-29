Дополнительная остановка появится у автобуса № 92а в Ростове



В Ростове у автобуса № 92а, курсирующего по маршруту Ц. рынок – сады «Агропром», появится дополнительная остановка. О нововведении рассказали в департаменте транспорта Ростова 30 октября.



С 5 ноября общественный транспорт будет останавливаться у дома № 66 по улице Самшитовой. Остановочный пункт так и будет называться - «Ул. Самшитовая, 66».



Как пояснили в ведомстве, изменения вводятся для улучшения доступности транспортных услуг для жителей садоводческого товарищества «Афганец», расположенного в Первомайском районе города.



В настоящее время маршрут движения автобуса № 92а выглядит следующим образом: Ц. Рынок - улица Московская - проспект Ворошиловский - площадь Гагарина - проспект Нагибина - площадь Ленина - проспект Нагибина – проспект Космонавтов – проспект Королева - улица Армянская – улица Штахановского – улица Вятская - переулок Днепровский - улица Каскадная - улица Орская - СТ «Агропром» (ул. Самшитовая).