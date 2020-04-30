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Донское Заксобрание подготовило справочник социальной помощи

Донское Заксобрание подготовило справочник социальной помощи

В Законодательном собрании Ростовской области разработан справочник о новых федеральных и региональных мерах социальной поддержки жителей региона. В одной брошюре собрана вся важная информация о помощи, которую дончане могут получить в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Справочник содержит данные о мерах поддержки семей с детьми, малоимущих граждан, безработных, граждан пожилого возраста и инвалидов, тех, кто оформляет «больничный», кто имеет кредиты, а также автовладельцев и туристов.

Для удобства пользователей, информация оформлена в графическом виде. Просматривая справочник, каждый сможет понять, относится ли указанная мера поддержки к его жизненной ситуации.

В брошюре кратко описана суть поддержки, её размер, способ получения и перечислены категории населения, которым она предоставляется. Здесь же можно найти ссылку на соответствующий нормативный документ и телефоны специалистов, у которых можно получить разъяснения по возникшим вопросам. Скачать справочник можно, пройдя по ссылке.

Аналогичный справочник, только для представителей бизнеса, подготовило правительство Ростовской области.

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