Донское Заксобрание подготовило справочник социальной помощи
В Законодательном собрании Ростовской области разработан справочник о новых федеральных и региональных мерах социальной поддержки жителей региона. В одной брошюре собрана вся важная информация о помощи, которую дончане могут получить в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Справочник содержит данные о мерах поддержки семей с детьми, малоимущих граждан, безработных, граждан пожилого возраста и инвалидов, тех, кто оформляет «больничный», кто имеет кредиты, а также автовладельцев и туристов.
Для удобства пользователей, информация оформлена в графическом виде. Просматривая справочник, каждый сможет понять, относится ли указанная мера поддержки к его жизненной ситуации.
В брошюре кратко описана суть поддержки, её размер, способ получения и перечислены категории населения, которым она предоставляется. Здесь же можно найти ссылку на соответствующий нормативный документ и телефоны специалистов, у которых можно получить разъяснения по возникшим вопросам. Скачать справочник можно, пройдя по ссылке.
Аналогичный справочник, только для представителей бизнеса, подготовило правительство Ростовской области.