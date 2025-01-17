Подросток из Ростовской области получил травму, подорвавшись на детонаторе

Фото: DonDay

В Ростовской области подросток получил травмы из-за взрыва неустановленного устройства. Об этом сообщает издание Donday, ссылаясь на свои источники.Шокирующий случай произошел 11 января на территории одного из частных домов в Красном Сулине. По предварительной информации, в непосредственной близости от молодого человека сдетонировало неизвестное устройство.С травмами он был срочно госпитализирован. В данный момент подросток находится под наблюдением врачей.