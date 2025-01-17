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Подросток из Ростовской области получил травму, подорвавшись на детонаторе

Подросток из Ростовской области получил травму, подорвавшись на детонаторе

В Ростовской области подросток получил травмы из-за взрыва неустановленного устройства. Об этом сообщает издание Donday, ссылаясь на свои источники.

Шокирующий случай произошел 11 января на территории одного из частных домов в Красном Сулине. По предварительной информации, в непосредственной близости от молодого человека сдетонировало неизвестное устройство.

С травмами он был срочно госпитализирован. В данный момент подросток находится под наблюдением врачей.
Фото: DonDay
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