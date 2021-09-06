Донское МЧС выразило соболезнования в связи с гибелью Зиничева

Главное управление МЧС России по Ростовской области выразило соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева.– Уход Евгения Николаевича – тяжелейшая невосполнимая утрата для ведомства и государства. Он был настоящим человеком с большой буквы. Истинный русский офицер, беззаветно и с самопожертвованием отдавший служению Отечеству все свои знания, умения, опыт и, наконец, жизнь, – написано на официальном сайте ведомства.Напомним, 55-летний Евгений Зиничев погиб в Норильске, спасая 63-летнего режиссера и сценариста Александра Мельника, сорвавшегося с выступа. Министр бросился в воду и разбился о камень.