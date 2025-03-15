Донские спасатели обезвредили авиабомбу массой 500 килограмм

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Краснодарском крае 14 марта саперы из Ростовской области успешно нейтрализовали авиационную бомбу.В ходе проведения земляных работ в городе Тимашевске была найдена одна из самых крупных бомб, когда-либо состоявших на вооружении в стране. Ее вес составлял 500 килограммов. Для проведения операции по обезвреживанию опасного объекта прибыли четыре спасателя из донского региона.Специалисты переместили найденный снаряд на полигон и произвели его контролируемый подрыв с использованием взрывчатки.