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Донские спасатели обезвредили авиабомбу массой 500 килограмм

Донские спасатели обезвредили авиабомбу массой 500 килограмм
В Краснодарском крае 14 марта саперы из Ростовской области успешно нейтрализовали авиационную бомбу.

В ходе проведения земляных работ в городе Тимашевске была найдена одна из самых крупных бомб, когда-либо состоявших на вооружении в стране. Ее вес составлял 500 килограммов. Для проведения операции по обезвреживанию опасного объекта прибыли четыре спасателя из донского региона.

Специалисты переместили найденный снаряд на полигон и произвели его контролируемый подрыв с использованием взрывчатки.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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