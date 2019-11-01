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Донские синоптики рассказали о погоде в ноябре

Донские синоптики рассказали о погоде в ноябре
bryansknovosti.ru

В Ростовском гидрометцентре рассказали, какую погоду ждать дончанам в ноябре.

По словам специалистов, средняя температура в последний месяц осени будет около и выше нормы, а количество осадков – меньше нормы. До конца первой декады в Ростовской области сохранится тёплая погода. В отдельные дни прогнозируют дождь.
- Во второй и третьей декадах ноября в отдельные дни прогнозируют осадки и туманы, - рассказала заместитель начальника Ростовского ГМЦ Виктория Антоненко. – Температура ночью будет колебаться от -1…+4 до -4…+1 градуса и днём от +4…+9.

Представитель Гидрометцентра добавил, что в конце месяца при затоках холодного воздуха возможно понижение температуры ночью от -3…-8 до -13 градусов на севере области и днём до -2…+3 градусов.

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