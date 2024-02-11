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В Ростовской области обнаружили три фугасные авиабомбы времен ВОВ

В Ростовской области обнаружили три фугасные авиабомбы времен ВОВ
В Ростовской области обнаружили три фугасные авиационные бомбы «ФАБ 100» времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили сотрудники регионального ГУ МЧС.

Снаряды были обнаружены 8 февраля во время земляных работ. Два взрывоопасных предмета откопали в селе Крым Мясниковского района, еще один в - станице Мелиховской Усть-Донецкого района. Судя по всему, они не сдетонировали в ходе боев за освобождение донской земли от немецко-фашистких захватчиков. Авиабомбы вывезли в безопасное место, где взорвали.

Отметим, что вес авиационной бомбы «ФАБ 100» составляет около 100 килограммов. При взрыве радиус поражения может достигать практически 20 метров.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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