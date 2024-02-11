В Ростовской области обнаружили три фугасные авиабомбы времен ВОВ

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области обнаружили три фугасные авиационные бомбы «ФАБ 100» времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили сотрудники регионального ГУ МЧС.Снаряды были обнаружены 8 февраля во время земляных работ. Два взрывоопасных предмета откопали в селе Крым Мясниковского района, еще один в - станице Мелиховской Усть-Донецкого района. Судя по всему, они не сдетонировали в ходе боев за освобождение донской земли от немецко-фашистких захватчиков. Авиабомбы вывезли в безопасное место, где взорвали.Отметим, что вес авиационной бомбы «ФАБ 100» составляет около 100 килограммов. При взрыве радиус поражения может достигать практически 20 метров.