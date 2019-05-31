Донские депутаты предложили изменить условия программы обеспечения жильем молодых семей





В Сочи завершилась XXX Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Делегация донских депутатов предложила изменить условия программы обеспечения жильем молодых семей. Всего парламентарии Дона выдвинули на прошедшей конференции шесть законодательных инициатив.



Так, поддержано обращение представителей Заксобрания Ростовской области к председателю Правительства России Дмитрию Медведеву с просьбой изменить условия программы обеспечения жильем молодых семей. Предлагается сохранить на пять лет право на получение выплаты на покупку или строительство жилья после достижения одним из супругов возраста 36 лет. Сейчас рассчитывать на соцвыплату могут только те семьи, в которых возраст супругов не превышает 35 лет. В 2018 году в Ростовской области из-за достижения одним из супругов предельного возраста из списка претендентов были исключены 327 семей, а в 2019-м по тем же основаниям подлежат исключению 427 семей.

- К сожалению, деньги, выделяемые на программу, ограничены, и средний срок ожидания данной субсидии занимает от шести до восьми лет. Поэтому молодые семьи очень часто испытывают разочарование, когда они вот-вот должны получить субсидию, а их из программы исключают. Эта проблема есть абсолютно во всех регионах нашей страны, - отметила депутат донского ЗС Екатерина Стенякина.



Другая инициатива «с Дона» - пересмотр правил ценообразования на оптовом рынке электроэнергии. По данным парламентариев, в настоящее время в Ростовской области оптовая цена на электроэнергию одна из самых высоких в стране. Энерготарифы для большинства промышленных предприятий на 15-40% выше, чем в других федеральных округах. Это при том, что в регионе работает атомная электростанция, которая вырабатывает 62% всей электроэнергии в области.

- Эта ситуация крайне негативно сказывается на социально-экономическом развитии всего Южного федерального округа. Мы оказались в неравных конкурентных условиях со всеми другими округами и больше всего от этого страдает промышленность. Выход один — поменять правила ценообразования, - подчеркнул председатель комитета ЗС РО по экономической политике Игорь Бураков.



Следующим предложением донских депутатов было включение в перечень иных периодов, засчитываемых в страховой стаж, время нахождения на инвалидности чернобыльцев. Из-за отсутствия этой нормы ликвидаторам ЧС не хватает стажа, чтобы получать вторую пенсию. До 2002 года для чернобыльцев этот стаж учитывался, затем норма была отменена. Депутаты попытаются её вернуть.



Парламентская Ассоциации поддержала предложение донских парламентариев выступить с обращением к Госдуме с инициативой изменить правила расчета страхового стажа лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.



В 2008 году порты Ростов-на-Дону и Азов исключили из перечня внутренних водных путей. Донские порты получили юридический статус морских. В связи с этим повысились нормативно-технические требования, которые повлекли значительные финансовые затраты на строительство и содержание портовых гидротехнических сооружений, рейдов, якорных стоянок при их эксплуатации.



Депутаты донского парламента приняли решение обратиться в федеральные органы власти с предложением закрепить новое понятие – «морской порт с речным режимом эксплуатации» – и определить особенности функционирования таких портов. Также предлагается конкретизировать экологические требования к подобным портам, разработать особые нормы их проектирования, установить отдельные требования к порядку содержания и эксплуатации речных и морских участков судового хода, расположенных в акватории таких портов.



Кроме того, на конференции предложили включить обучение базовым навыкам плавания в программу начальной школы, объединиться субъектам, входящим в ЮФО, в борьбе с амброзией и изменить методики определения прожиточного минимума.



Результаты работы делегации Ростовской области на Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации подвел председатель донского Заксобрания Александр Ищенко.

- Для Законодательного собрания Ростовской области Южно-Российская Парламентская Ассоциация — это очень важный инструмент решения тех задач, которые важны для нашей донской земли, для жителей Ростовской области, - отметил Александр Ищенко. - Одно дело, когда мы единолично, представляя один регион, инициируем какой-либо закон или решение, и совершенно другое, когда мы заручаемся поддержкой других субъектов федерации, позиция донского парламента перед федеральными органами власти выглядит не только существеннее количественно, она, по сути, подкрепляется опытом других регионов страны.



Он подчеркнул, что большинство инициатив Донского края, поддержанных депутатами парламентов Юга России, имеют социальную направленность.