Сухогруз из Панамы повредил трубопровод в Азове: без воды остались 200 человек



В Азове сухогруз из Панамы повредил трубопровод. В связи с этим воды нет в 72 домах города, сообщает DonDay Азов.



Поломка произошла утром 4 октября. В тот день панамское судно бросило якорь в порту на реке Дон. Сухогруз отнесло течением, и он наехал на подводную часть трубопровода — дюкер. Часть сети водоснабжения оказалась разрушена. Это привело к тому, что без воды остались 200 жильцов 72 домов Азова.



Начальник Азовского-Центрального поисково-спасательного подразделения Андрей Рущенко сообщил, что сейчас спасатели доставляют местным жителям питьевую воду.



Пока неизвестно, когда начнут ремонт труб. Сейчас только составляется проектно-сметная документация на ремонт дюкера.

