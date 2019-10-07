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Сухогруз из Панамы повредил трубопровод в Азове: без воды остались 200 человек

Сухогруз из Панамы повредил трубопровод в Азове: без воды остались 200 человек
В Азове сухогруз из Панамы повредил трубопровод. В связи с этим воды нет в 72 домах города, сообщает DonDay Азов.

Поломка произошла утром 4 октября. В тот день панамское судно бросило якорь в порту на реке Дон. Сухогруз отнесло течением, и он наехал на подводную часть трубопровода — дюкер. Часть сети водоснабжения оказалась разрушена. Это привело к тому, что без воды остались 200 жильцов 72 домов Азова.

Начальник Азовского-Центрального поисково-спасательного подразделения Андрей Рущенко сообщил, что сейчас спасатели доставляют местным жителям питьевую воду.

Пока неизвестно, когда начнут ремонт труб. Сейчас только составляется проектно-сметная документация на ремонт дюкера.

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